Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı
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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı

12.10.2020 22:58 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:29

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile sokakta görüşme yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından kafasından defalarca yumruklandı.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile yaptığı görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Gürcistan'daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle aranan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile bir araya geldi. Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Saakashvili, görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının ardından Atina polisi kalabalığı dağıtarak, Saakashvili'yi bölgeden uzaklaştırdı.

RAKİPLERİNİ SALDIRIYI ORGANİZE ETMEKLE SUÇLADI

Saldırının ardından açıklama yapan Saakashvili, Gürcistan'daki rakiplerini saldırıyı organize etmekle suçladı. Saakashvili, Yunan polisine meydana gelen saldırı karşısında aldığı önlemler için teşekkür ederek, "Son derece profesyonel, hızlı ve yeterli tepki, provokasyonu önleyen ve toplantı sırasında yurttaşlarımızın güvenliğini sağladığınız için teşekkür ederiz" dedi.

KAFASINDAN DEFALARCA YUMRUKLANDI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Saakashvili'nin Gürcistan vatandaşları ile sokakta görüşme yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından kafasından defalarca yumruklandığı görülüyor.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV

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