Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
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Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Ankara'da 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, vefatının 41'inci yılında Eskişehir'de kabri başında anıldı.

Ankara'da 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, vefatının 41'inci yılında Eskişehir'de kabri başında anıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Sazak Mahallesi'ndeki törende konuşan MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Gün Sazak ve tüm ülkücü şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle tamamlandı.

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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