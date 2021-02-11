Eski gazeteci Ersin Kalkan'ın cinayet davasında mütalaa
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Eski gazeteci Ersin Kalkan'ın cinayet davasında mütalaa

11.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:22
Eski gazeteci Ersin Kalkan'ın cinayet davasında mütalaa

Balat'ta husumetlisi Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski gazeteci ve işletmeci Ersin Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi.

Balat'ta husumetlisi Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski gazeteci ve işletmeci Ersin Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Kalkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Çümen'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kalkan'ın, "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesine ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ersin Kalkan ile maktul Berattin Çümen'in, Balat Mahallesi'nde aynı yerde oturdukları ve birbirlerini tanıdıkları anlatılıyor.

Taraflar arasında husumet bulunduğu ve aynı yerde oturmalarından ötürü zaman zaman karşılaştıkları ifade edilen iddianamede, 14 Nisan 2020'de saat 19.00 sıralarında tarafların yine karşılaştıkları belirtiliyor.

Maktul Çümen'in, Kalkan'ın arkasından yaklaşıp hamle yaptığı, geri çekilen şüphelinin yüzüne tokat attığı ve küfür ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, olayın devamında arbede yaşandığı, bu esnada Kalkan'ın elinde bulunan kesici aleti Çümen'in boynuna sapladığı, maktulün boynundan kan gelmesi üzerine tarafların ayrıldığı belirtildi.

Olayın ardından Çümen'in hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı anlatılan iddianamede, Kalkan'ın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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