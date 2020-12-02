Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı "öldürmeye teşebbüs" davası
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Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı "öldürmeye teşebbüs" davası

02.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:24

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ile bir sanık hakkında, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ile bir sanık hakkında, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Emre Aşık'ın katıldığı duruşma, 12 Aralık 2020 tarihine ertelenirken, sanık Yağmura Aşık ile tanık İlyas Yılmaz hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi.

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Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı 'öldürmeye teşebbüs' davası
Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı 'öldürmeye teşebbüs' davası
Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı 'öldürmeye teşebbüs' davası
Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı 'öldürmeye teşebbüs' davası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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