Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman hayatını kaybetti
Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Serbest avukatlık, araştırmacılık, yazarlık ve 21. dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan Büyükerman, bir süredir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.
10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Büyükerman, yarın öğle vakti Gümülcine Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından asri mezarlığa defnedilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar