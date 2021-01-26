Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında
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Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında

26.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:17

Mersin'de eski eşi Nida Nur Yıldız'ın cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla yargılanan Burak E. davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Ticaret ile uğraşan Burak E. ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Başlayan anlaşmazlık üzerine Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtı. Çift, 10 Ocak 2019 günü boşandı. İddiaya göre Burak E., Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi.

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaştığı iddia edilen koca hakim karşısında

KENDİSİNE GELEN MESAJLAR SAYESİNDE HABERİ OLDU

Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaştığı iddia edilen koca hakim karşısında

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları (2)
GOKHAN: Biraz adam olun be kardesim. .
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WOWOW: lan bize bakmasınız adam öküz boğan gibi ona bakıyorsunuz tabi paranın gözünü sevim
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