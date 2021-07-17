Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi
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Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Emine Ün'den sürpriz bir şekilde boşanan Tolga Karataş, eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi. Karataş, 9 yıllık evliliğin bitme nedenini ilk kez açıkladı. İşte Detaylar...

Tolga Karataş önceki gün Akmerkez'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. İşadamı, "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" dedi. Karataş, Emine Ün'le boşanması hakkında ise şunları söyledi: "Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum." diye konuştu.

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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