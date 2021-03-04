Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu
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Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu

04.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:01
Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu

Adana'da bir kişi, eski eşinin evinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi, eski eşinin evinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezai Ö, boşandığı eşi Ayşe A.'nın yaşadığı eve gitti. Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. kıskançlık yüzünden tartıştı. Daha sonra çıkan kavgada Cem A., Sezai Ö.'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan Sezai Ö., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli Cem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu
Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu
Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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