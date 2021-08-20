Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
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Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş

Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, nafaka nedeniyle çıkan tartışmada eski eşi Fatma Abravcı'yı (43), 30 kez bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatay'ın (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

KAYSERİ'de, nafaka nedeniyle çıkan tartışmada eski eşi Fatma Abravcı'yı (43), 30 kez bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatay'ın (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada konuşan şikayetçi avukatı Zülküf Aslan, "Sanık cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla işlemiştir. Olay yerinden kestirme yollarla evine gidebilecekken, güzergahını sürekli değiştirip evine ulaşmıştır. Evine geldikten sonra eşi F.T.'nin verdiği ifadeye göre çiğ köfte alarak karnını doyurmuş, ardından da nargile yakmıştır. Daha sonra da uyumuştur" dedi.

Kocasinan ilçesinde, 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın, 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, olay yerinden geçen araçlar takibe alındı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tatay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasin Tatay hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi ve Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tatay hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tatay, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı ile ölen Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi ve erkek kardeşi ile kız kardeşi duruşma salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'Pişman olduğunu söyleyen sanık Yasin Tatay, "Fatma, telefonla arayarak, nafaka parasını istedi. Ardından buluştuk. Arabaya bindi. 'Başka bir yere gidelim' dedi. Araç içerisinde sürekli tartıştı. Hakaretler etti. 'Sen erkek misin?', 'Adam gibi nafakayı ödeyeceksin' ve 'Bana ev tutacaksın' dedi. Sürekli bağırdı. Olay yerine gittiğimizde de, balık tutmak için sürekli arabamda yer alan balık çantamı karıştırdı ve bıçağı buldu. Ne olduysa o sırada oldu. Böyle olsun istemezdim. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Yardım etmek istedim. Hastaneye götürmek istedim. Ama korktuğum için kaçtım. Bilerek ya da isteyerek yaptığım bir şey değil. Pişmanım" ifadelerine yer verdi.AVUKAT: CİNAYET SONRASI ÇİĞ KÖFTE YİYİP, NARGİLE İÇMİŞŞikayetçi taraf avukatı Zülküf Aslan ise, sanık Tatay'ın olayı soğukkanlılıkla işlediğini öne sürerek, "Sanık cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla işlemiştir. Olay yerinden kestirme yollarla evine gidebilecekken, güzergahını sürekli değiştirip evine ulaşmıştır. Evine geldikten sonra eşi F.T.'nin verdiği ifadeye göre çiğ köfte alarak karnını doyurmuş, ardından da nargile yakmıştır. Daha sonra da uyumuştur. Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün delilleri karartmak adına otomobilini yıkatmıştır. Sanığın eylemi tamamen tasarlamadır. Bu yüzden 'tahrik' indirimi uygulanmamalıdır. Sanığın cinayette kullandığı bıçak kurban bıçağıdır. Maktulün vücudunda yer alan bıçak darbelerinin 17'si öldürücü niteliktedir" dedi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Yasin Tatay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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