Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (4)

VALİ DAĞLI: ANNE VE KIZININ DURUMU İYİSamsun Valisi Zülkif Dağlı, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan eski eşinin saldırısında yaralanan E.M.'yi dün gecenin ardında bugün de ziyaret etti.