Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın
İstanbul Büyükçekmece'de Fatma İnan isimli kadın, gece saatlerinde evine gelen eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü. Zanlının cinayeti işledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.
Dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşanan olayda Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi.
Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİSİ ARAYIP "GELİN BENİ ALIN" DEMİŞ
Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi .
"DAYAK ATIP EZİYET EDERDİ"
Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı