Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın

İstanbul Büyükçekmece'de Fatma İnan isimli kadın, gece saatlerinde evine gelen eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü. Zanlının cinayeti işledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.