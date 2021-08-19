Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın

Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükçekmece'de Fatma İnan isimli kadın, gece saatlerinde evine gelen eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü. Zanlının cinayeti işledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.

Dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşanan olayda Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi.

Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSİ ARAYIP "GELİN BENİ ALIN" DEMİŞ

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi .

"DAYAK ATIP EZİYET EDERDİ"

Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Yener Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mustafa Er Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:10:46. #1.16#

title