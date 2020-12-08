Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

08.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:18

Gelen son dakika haberlerine göre Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı Cezaevinden izinle cenazeye katılan oğlu, annesinin mezarına elleri kelepçeli toprak attı Erzurum'da iki gün önce boşandığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

Cezaevinden izinle cenazeye katılan oğlu, annesinin mezarına elleri kelepçeli toprak attı

ERZURUM - Erzurum'da iki gün önce boşandığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cezaevinden cenazeye katılmak için izinli olarak çıkan Anıl A. ise annesinin mezarına elleri kelepçeli şekilde toprak attı.

Erzurum'un Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde iki gün önce meydana gelen olayda; cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık'ın evine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında çıkan tartışma üzerine Raci A., eski eşini ve kızları 24 yaşındaki Burçin ile 17 yaşındaki Cansu'yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi.

Zanlı İntihar Etmek Üzereyken Elinden Vurulmuştu

Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızları Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenilen Anıl A. anne ve kız kardeşlerinin cenazesine katılmak üzere izinli olarak Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Anıl A. elleri kelepçeli şekilde annesinin ve kız kardeşlerinin mezarlığına toprak attı.

Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGE BOZO

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