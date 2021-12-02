Eski eşi tarafından katledilen kadına son görev

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hayriye Alkutay'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Genç kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından morgtan alındı ve Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mezarlığı'na getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alkutay'ın cenazesi toprağa verildi. Yakınlarının desteği ile ayakta durabilen gözü yaşlı anne Keziban Alkutay, kızının ardından 'Yavrum, yavrum, yavrum' dedi. Gözleri yaşla dolan baba İbrahim Alkutay, ayakta durmakta zorlandı.

Cenaze törenine, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Döşemealtı İlçe Başkanı Yusuf Oktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ferhat Aksoy, Ülkü Ocakları üyeleri, Alkutay'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım çelenk gönderdi. Törene katılamayan Yıldırım'ın, gece saatlerinde ailenin evine taziyeye geleceği öğrenildi. - ANTALYA