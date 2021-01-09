Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu

09.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:39

Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan Çağla Çiçekçi, taburcu olduktan sonra yaşananları anlattı. Çiçekçi, "Boğazıma sarılıp tezgahın üstüne yatırdı. Elinde bıçak vardı, bayılmışım. Uyandığımda koltuktaydım, eşofmanımı indirmeye çalışırken 'sen beni aldattın' diyordu, nasıl bıçaklandım hatırlamıyorum" ifadelerinde bulundu.

9 Aralık'ta Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Çiçekçi, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Ufuk Ö. ise tutuklandı.

"BOĞAZIMA SARILIP TEZGAHIN ÜZERİNE YATIRDI"

Çağla Çiçekçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polise ifade verdi. Çiçekçi, olay günü evinde Ufuk Ö. ile birlikte alkol aldıklarını ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Ardından kendisini aldattığı yönünde ifadeler kullanan Ufuk Ö.'nün evinden çıkmasını istediğini anlatan Çiçekçi, "Mutfakta iken Ufuk benim boğazıma sarıldı ve tezgahın üzerine yatırdı. Bu esnada elinde bıçak olduğunu fark ettim. Ev arkadaşım Zeynep'e elinde bıçak olduğunu söyledim. Elindeki bıçağın küçük gri renkli bir meyve bıçağı olduğunu hatırlıyorum. Ben bu arada bayılmış olacağım ki kendime geldiğimde salonda çekyatın kenarındaydım. Bu sırada Ufuk benim alt eşofmanımı indirmeye çalıştı, ancak indiremedi. Ufuk'un elinde aynı bıçağın olduğunu gördüm. 'Seni çok seviyorum. Sen bana ihanet ettin, seni çok sevmiştim' gibi sözler söylüyordu. Devamında salonun camından kendimi dışarı attım. Bıçaklandığımı hatırlayamıyorum. Sadece hatırladığım boğazımı sıktığı. Camdan dışarı kendimi attığımda Zeynep aşağıdaydı. Zeynep beni sürükleyerek oradan uzaklaştırdı ve Yalı Caddesi'ne doğru götürdü. Taksiye binip hastaneye gittik" dedi. Çiçekçi, daha önce Ufuk Ö. hakkında tedbir kararı aldırdığını da sözlerine ekledi.

Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu

İDDİALARI REDDETTİ

Çağla Çiçekçi, Ufuk Ö.'nün, 'Çağla bana saldırdı, elimden yaralandım' şeklindeki iddiasını reddederek, "Ben Ufuk'un elinden nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Ben bıçakla kendisine hiçbir hamle yapmadım. Ben bıçağı hiç elime dahi almadım. Boğazıma sarıldığında ve salonda kendime geldiğimde bıçağı Ufuk'un elinde gördüm. Boğaz ve karın bölgemde bıçak yarası vardır" diye konuştu.

Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları (4)
CEVA: kız 20 22 adam 35 yaşında , böyle ilişki yaşarsan başına gelenler müstahaktır kızım , dikkat et hayatına, senin elinde bi çok şey
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ALKOL: Tedbir aldırmış evde içiyorlar...
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
X: su testitsi. . .
Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 12:39:02. #1.15#
title