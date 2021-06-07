Eski enişteden baltalı saldırı: 2 yaralı
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Eski enişteden baltalı saldırı: 2 yaralı

Eski enişteden baltalı saldırı: 2 yaralı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nde, eşinden boşanan bir şahıs, eski kayınbiraderi ile eşinin kuzenin baltayla saldırdı. Olay yerinde baygınlık geçiren şahıslar hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

4 ay önce eşi Sema Aytekin'den boşanan R.A.'nın, eskikayınbiraderi ve kuzenine oğullarıyla birlikte araba tamiri yaptıkları sırada balta ve sopayla saldırıldığı iddia edildi.

OLAY YERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Sabah'ın haberine göre, kafasından yaralanan kayınbirader İbrahim Aytekin ve kuzeni Mehmet Ceren olay yerinde baygınlık geçirdi. Olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırılan iki yaralı, eniştelerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan enişte R.A. ise ifadesi sonrası serbest kaldı.

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