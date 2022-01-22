Eski eltisi çocuklarını kuyuya atmıştı; Elif kocası tarafından öldürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Elif Turan (38), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Kamil Turan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Çiftin, 6 yıl önce 2 çocuğu, amcalarının eski eşi tarafından dövülüp, çuval içerisinde kuyuya atılmış, kardeşlerden biri ölmüş, diğeri ise yaralı kurtarılmıştı.

Olay, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bugün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan komşuları, Elif Turan'ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, olayın ardından Şenol Turan'ın yakalanması için çalışma başlattı.