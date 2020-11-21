Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı
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Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı

21.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:40

Eski Dubai Prensesi Haya'nın gizli aşk yaşadığı yakın korumasına 1.2 milyon sterlin ödediği ortaya çıktı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

İngiliz basını yasak aşkın detaylarını yazdı. Eski Dubai Prense Haya, Ocak 2019'da çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti. İngiliz basını, da iki çocuk annesi Prenses Haya'nın, İngiliz korumasıyla gizli aşk yaşadığını yazdı.Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı Flowers'a yaşadıklarının sızdırılmaması için 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı

ŞEYH MAKTUM ÜLKEYİ TERKETMİŞTİ

Haya ile korumasının iki yıllık ilişkisi, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetmesiyle ortaya çıktı. Prenses Haya, yasak aşkın Şeyh Maktum tarafından öğrenilmesinin ardından Dubai'yi terk etti.

Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı

"HER ZAMAN ONUN YANINDA OLMASINI SAĞLADI"

Koruma Flowers'ın eşinin yakın bir arkadaşı, konuyla ilgili "Russell'ın karısı, eşinin para ve hediyelerle ayartıldığına inanıyor. (Haya) Ona bir sürü pahalı hediye verdi ve her zaman onun yanında olmasını sağladı" diye konuştu.

Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı

"SABAHA KADAR EVE DÖNMEDİ"

Söz konusu kişi, koruma hakkındaki ifadelerini "Prenses, Birleşik Krallık'tayken hemen hemen her gece onunla dışarı çıktı ve bazen ertesi sabaha kadar eve dönmedi." şeklinde sürdürdü.

Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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