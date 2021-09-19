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ESKİ DEVLET BAKANI TÜZMEN, ADIYAMAN'DA ÇİĞKÖFTE YOĞURDU

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ESKİ DEVLET BAKANI TÜZMEN, ADIYAMAN'DA ÇİĞKÖFTE YOĞURDU

Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' programının çekimleri için Adıyaman'a gelen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanımız Dr.

Haber Global ekranlarında yayınlanan ' Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' programının çekimleri için Adıyaman'a gelen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın katıldığı harfane programında Adıyaman çiğköftesi yoğurup, il yöneticilerine ikram etti.

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' isimli programın çekimleri için geldiği Adıyaman'da Adıyamanlılara çiğköfte yoğurup, ikram etti.

Türkiye'yi motoruyla karış karış gezip tanıttığı program kapsamında Adıyaman'ın çeşitli değerlerini izleyicileri için yerinde görüp, bilgiler alan Tüzmen, UNESCO tarafından dünyanın 7 harikasından birisi olarak gösterilen ve dünyada güneşin en güzel doğup-battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na hayran kaldı. Şehrin onlarca tarihi mekanını gezen Tüzmen, Türkiye'de en çok bademin üretildiği kent olan ve bundan dolayı badem diyarı olarak bilinen Adıyaman'da badem hasadına da katıldı.

Program çekimleri kapsamında Adıyaman'ın en eski kültürlerinden bir tanesi olan Harfane programına da katılan Kürşad Tüzmen, yöresel türküler eşliğinde gerçekleşen programda kendi elleriyle Adıyaman çiğköftesi yoğurdu. Programa katılan Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanımız Dr. Süelyman Kılınç ise Kürşad Tüzmen'in yoğurduğu çiğköfteyi tattı.

Her hafta Pazar günü saat 11. 15'te Haber Global ekranlarında yayınlanan ve son olarak Adıyaman'ın gelenek ve göreneklerinin, yöresel lezzetlerinin ve insan hikayelerinin konu edindiği 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' programının Adıyaman bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı açıklandı.

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Haber: ESKİ DEVLET BAKANI TÜZMEN, ADIYAMAN'DA ÇİĞKÖFTE YOĞURDU - Haberler
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