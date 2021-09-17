Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu - Haberler
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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu

Haberler.com - Haberler | Kültür Sanat

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programının çekimleri için Adıyaman'a gelen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın katıldığı Harfane programında Adıyaman çiğköftesi yoğurup il yöneticilerine ikram etti.

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' isimli programın çekimleri için geldiği Adıyaman'da Adıyamanlılara çiğköfte yoğurup, ikram etti.

Türkiye'yi motoruyla karış karış gezip tanıttığı program kapsamında Adıyaman'ın çeşitli değerlerini izleyicileri için yerinde görüp, bilgiler alan Tüzmen, UNESCO tarafından dünyanın 7 harikasından birisi olarak gösterilen ve dünyada güneşin en güzel doğup-battı yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na hayran kaldı. Şehrin onlarca tarihi mekanını gezen Tüzmen, Türkiye'de en çok bademin üretildiği kent olan ve bundan dolayı badem diyarı olarak bilinen Adıyaman'da badem hasadına da katıldı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu

Program çekimleri kapsamında Adıyaman'ın en eski kültürlerinden bir tanesi olan Harfane programına da katılan Kürşad Tüzmen, yöresel türküler eşliğinde gerçekleşen programda kendi elleriyle Adıyaman çiğköftesi yoğurdu. Programa katılan Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Kürşad Tüzmen'in yoğurduğu çiğköfteyi tattı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu

Her hafta Pazar günü saat 11.15'te Haber Global ekranlarında yayınlanan ve son olarak Adıyaman'ın gelenek ve göreneklerinin, yöresel lezzetlerinin ve insan hikayelerinin konu edindiği "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programının Adıyaman bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı açıklandı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
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Yorumlar (1)
oguz koçak :hiç birinize hakkımı helal etmiyorum vatandaş olarak bilesin mahşeri divanda görüşmek üzere yolumuz kesişecek elbet mahşerde helallık asla yok
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Haber: Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu - Haberler
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