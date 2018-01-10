Eski Dekan Açıklama Yapmasına İzin Verilmemesini Eleştirdi

Eski dekan açıklama yapmasına izin verilmemesini eleştirdi

Rize'de ilk göz nakli ameliyatını yapan eski dekan, basın açıklaması yapmasına izin verilmemesini eleştirdi

RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniğinde iki hastaya yapılacak göz nakli için Rize'ye gelen eski dekan Şaban Şimşek, ameliyatın ardından basın açıklaması yapmak istediği hastanede yönetimin kendisine izin vermemesini eleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görevden alınan Tıp Fakültesi eski Dekanı Şaban Şimşek, hastaneden ayrılarak İstanbul'da bir özel hastanede çalışmaya başladı. Şimşek, dekanlığı döneminde Samsun Göz Bankası ile temasa geçerek, göz nakli yapmak için kornea istedi. O dönemde kornea bulamayan Şimşek, bir süre sonra hastanedeki doktor arkadaşları tarafından aranarak, kornea bulunduğu söylendi. Ameliyata destek için çağrıldığı Rize'ye gelen Şimşek ameliyatı başaralı bir şekilde tamamladı. Ameliyatın ardından hastanede basın açıklaması düzenlemek isteyen Şimşek bu kararına izin vermeyen yönetime tepki gösterdi.

Rize Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması düzenleyen Şaban Şimşek, "Bildiğiniz gibi Araştırma hastanesinde görevime son verilmişti, burada birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Beni arayarak iki hasta için kornea bulunduğunu ancak ameliyat için destek istediklerini söyledi. Rize'de bir ilke imza atılacaktı ve buradaki genç doktorların bu nakil için desteğe ihtiyacı vardı, ben de işimi bırakarak Rize'ye geldim ve göz nakli bekleyen 68 yaşındaki Fatma Yazıcı ile 70 yaşındaki Fikret Türüt isimli hastaların göz naklini gerçekleştirdik" dedi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ilke imza attığını belirten Şimşek, "Hiçbir ücret talep etmeden geldim, ameliyat başarılı sonuçlandı ve sosyal medyada yer alınca iki televizyoncu arkadaş haber yapmak için beni aradılar, bende uygun dedim. Hastaneye geldiler ancak hastane yönetimi tarafından güvenlik güçleri tarafından bu arkadaşlarımız dışarı çıkartıldı. Keşke bunlar yaşanmasa, ben Rizeliyim ve Rize'liye hizmet etmek istedim. Bu hastane Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyor ve buradaki başarı hastanenin başarısı olacaktı. Bazı gizli güçler ve çekemeyen kişiler buna mani olmak istedi. Artık bu hastanede ve bu üniversitede bu yönetim olduğu sürece benim için Rize hizmeti bitmiştir" diye konuştu.

Şimşek, iki hastanın da durumunun iyi olduğunu ve Samsun'dan Sarp'a kadar bir ilke imza attıklarını belirterek, "Başarıyı çekemeyenler var" ifadelerini kullandı.