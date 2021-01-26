Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım

Bir süredir Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında çalışmalarını yürütmekte olan Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Partisine demokrasi getirmek istediğini belirten Pekşen, "CHP'de siyaset yapmak benim en doğal hakkım" diye konuştu.

Yeniden CHP Grubu'nun üç yıldır çalıştığını belirten Haluk Pekşen, "CHP içerisindeki Cumhuriyetçi, Atatürkçü, ulus devletten yana olan, parti içerisindeki demokrasiyi her koşulda savunan, örgütün güçlü siyaset yapma olanaklarına önem veren, parti tüzüğünde tekrar seçme ve seçilme haklarının örgüte iade edildiği, örgütün siyaset yapma hakkının iade edildiği bir tüzük önceleyen bir kadro hareketidir bu" dedi.

"EN YETKİN İNSANLARI BİR ARAYA GETİRDİK"

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e yaptığı açıklamada oluşturdukları kadronun Türkiye'yi her alanda yeniden inşa edebileceğini kaydeden Pekşen, "Her alanda Türkiye'de ve dünyada en yetkin insanları bir araya getirdik" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN PROGRAMLARIMIZ HAZIR"

Her alanda bir program ortaya koyduklarını söyleyen Pekşen, "Çin'e gittik, inceledik. Dünyanın başka ülkelerini inceledik. Avrupa'sını inceledik. İncelemediğimiz ülke kalmadı. Bütün programlarımız hazır" diye konuştu.

"BEN ÖNCE PARTİME DEMOKRASİ GETİRECEĞİM"

Aday olmak için örgütün karşısına çıkacağını ve il il dolaşacağına işaret eden Pekşen, şunları söyledi:

"Şu anda CHP'de Genel Başkan'ın istedikleri siyaset yapıyor, hak edenler değil. Diyor ya Sayın Genel Başkan, 'ülkeye demokrasiyi getireceğiz'. Ben önce partime demokrasi getireceğim. Oradan başlayacağız. CHP'de siyaset yapmak benim en doğal hakkım. Siyaset yapma hakkımın elimden alınmasına asla kimseye bırakmam. Hakkımı da söke söke alırım, alacağız da. CHP hiç kimsenin el freni olmayacaktır. El frenleriyle CHP iktidar olamaz."

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2000 yılında 'Beş Yıllık Kalkınma Plan Komisyonu' üyeliği görevine atanarak "Beş Yıllık Kalkınma Plan ve Stratejileri" ve "AB ile Mevzuat Uyumu "konularında hukuki ve idari çalışmalarda bulundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

2001 ekonomik krizi sonrası özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanması için yapılan yasa çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Haluk Pekşen birçok kanun, yönetmelik ve tüzük çalışmalarında bulundu.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE MAKALELERİ YAYIMLANDI

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

İngilizce bilen Pekşen, evli ve 2 çocuk babasıdır.