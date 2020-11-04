CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun

04.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:48
CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etmesi sert çıktı. İnce, Kılıçdaroğlu'na, "Kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine 'Muharrem İnce'yi mi kast ediyorsunuz?' diye sorulmuş Kılıçdaroğlu da, "Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. Onu bilmiyorum tabii' diye yanıt vermişti.

"KANITLARI ORTAYA KOYMAYA DAVET EDİYORUM"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun o sözleri üstüne açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şunları söyledi:

CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi "Sadece O değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.

"NE BİLİYORSANIZ KONUŞUN!"

Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Irmak Ünal Hande Demir Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Tisserand Erol Bulut Josef De Souza Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:48:11. #1.15#
title