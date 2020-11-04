CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etmesi sert çıktı. İnce, Kılıçdaroğlu'na, "Kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine 'Muharrem İnce'yi mi kast ediyorsunuz?' diye sorulmuş Kılıçdaroğlu da, "Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. Onu bilmiyorum tabii' diye yanıt vermişti.

"KANITLARI ORTAYA KOYMAYA DAVET EDİYORUM"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun o sözleri üstüne açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şunları söyledi:

CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi "Sadece O değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.

"NE BİLİYORSANIZ KONUŞUN!"

Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş