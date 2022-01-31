Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

AA, Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
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Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 22. dönem CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 22. dönem CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

Gün'ün (76) cenazesi yakınları tarafından Tavşancıl Merkez Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Gün'ün yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ve vatandaşlar katıldı.

Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Milletvekili Gün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Haber

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