Eski CHP Milletvekili Ali Peri'nin Acı Günü

Eski CHP Gaziantep Milletvekili Ali Peri'nin annesi Cüney Peri (87) vefat etti.



Eski Araban Belediye Başkanı Şerif Peri'nin de eşi Cüney Peri Araban Merkez Camiinde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.



Cenazeye, ailenin akrabalarının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından da kişiler katıldı.



Peri ailesinin taziyesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Araban Belediyesi Sosyal Tesisinde yapılacak.