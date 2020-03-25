Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti. Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Ramis Topal, yeğeninin küçüklüğünden beri kanser tedavisi gördüğünü belirtti.

24. Dönem CHP Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını Türkiye'de giderek yayılırken hastalık can almaya da devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde 1872 kişide görülen hastalık 44 kişinin de ölümüne neden oldu. Son olarak 24. Dönem CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Ramis Topal, 33 yaşında olan yeğeninin küçük yaşlardan itibaren kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Hastalık belirtilerinin ilk olarak 10 Mart akşamı grip olarak kendini belli ettiğini ifade eden CHP'li vekil, yeğeni Tahtalı'nın ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittiğini oradan Samatya'daki İstanbul Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Ramis Topal, kendi çabalarıyla yeğenini Türkiye Hastanesi'ne sevk ettiklerini geçtiğimiz pazartesi günü ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapıldığını ve bu hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

ÖLÜM RAPORUNDA "BULAŞICI HASTALIK" YAZIYOR

Öte yandan Gerçek Gündem'in yayınladığı ölüm raporunda ise Dilek Tahtalı'nın hayatını kaybetme nedeni olarak "bulaşıcı hastalık" yazdığı tanı olarak da "COVID-16 AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ" yazdığı görüldü.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta görülen koronavirüs nedeniyle bugüne kadar bin 872 kişiye pozitif tanısı konuldu. Hastalık nedeniyle bugüne kadar 44 kişi hayatını kaybederken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugüne kadar virüs nedeniyle vefat edenlerin ileri yaşlı kişiler olduğunu bir kişinin ise KOAH hastası olduğunu belirtmişti.