Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
27.03.2020 07:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:18
Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken vaka ve can kaybı sayısında her gün artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75'ye, toplam vaka sayısının ise 3 bin 629'a yükseldiğini paylaştı. Bir vaka haberi de siyasi arenadan geldi. Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Cumhuriyet'in haberine göre; CHP'li Öğüt, Koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 Mart'ta hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kadir Gökmen Öğüt, durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kadir Gökmen Öğüt, 24 Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapmıştı.