Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Anamur'a ziyaret - Haberler
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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Anamur'a ziyaret

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Anamur'a ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Anamur İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Anamur İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

CHP İlçe Başkanı Durmuş Deniz ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Çetin, partililere çalışmalarında başarılar diledi.

Çetin, Anamur'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Deniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe hakkında bilgi verdi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Hikmet Çetin, Hisarcık, Anamur, Güncel, Haberler

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