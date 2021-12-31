Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma - Haberler
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Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma

Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma
Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

BURSA (DHA) - BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri

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