Eski CEO Carlos Ghosn'un düğün masrafları nedeniyle Renault merkezinde arama

Fransa'nın en büyük otomobil üreticilerinden Renault'nun başkent Paris yakınlarındaki merkez binasında arama yapıldı.

Adli kaynaklar, aramanın nedeninin otomotiv devinin eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn ve eşi hakkında yürütülen Versailles soruşturması kapsamında olduğunu dile getirdi. Ghosn ve eşi Carole 2016'da Versailles Sarayı'nda dev bir törenle evlenmişti. Euronews.com'da Görüntüle