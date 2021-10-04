Eski Bilecik'e doğal sit alanı tescili - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Bilecik'e doğal sit alanı tescili

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eski Bilecik'e doğal sit alanı tescili

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak eski Bilecik mevkiinin 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Konuna Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildiği söyledi.

BİLECİK (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak eski Bilecik mevkiinin 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Konuna Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildiği söyledi.

Budak konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik ili merkez ilçesi eski Bilecik doğal sit alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle bakanlık makamının 1713566 sayılı oluru ile 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Konuna Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı resmi gazetede yayımlanan 'Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına' dair yönetmeliğin 2'inci maddesinin (j) bendinde yer alan 'Anıt ağaçlar hariç, tabiat yarlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararlan resmi gazetede yayımlanır ve bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur' hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri vnvxv.savs.csb.şov.tr adresinde mevcuttur" dedi. - BİLECİK

Eski Bilecik'e doğal sit alanı tescili

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Meghan Markle Amelia Hamlin Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski Bilecik'e doğal sit alanı tescili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:37:00. #1.12#