Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler
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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ak Parti kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akşener'e tepki gösterdi. Arınç, "Şahsına ve siyasî mücadelesine saygı duyduğum Sayın Akşener'in bu sözlerini kınıyor; bu üsluptan vazgeçmesini diliyor ve kendisini Sayın Cumhurbaşkanından özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği sırada, "Netanyahu" benzetmesi yapması Ak Parti kanadında büyük tepkiyle karşılandı.

"ŞAHSINA VE SİYASİ MÜCADELESİNE SAYGI DUYUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan çok sayıda Ak Partili yetkili, Akşener'in sözlerini kınadı.

Konuyla ilgili son paylaşım Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, Akşener'in şahsına ve siyasi mücadelesine saygı duyduğunu belirterek, "Şahsına ve siyasî mücadelesine saygı duyduğum Sayın Akşener'in bu sözlerini kınıyor; bu üsluptan vazgeçmesini diliyor ve kendisini Sayın Cumhurbaşkanından özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

"KIRK YILDIR ŞAHİDİYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusunda ortaya koyduğu tavrın şahidi olduğunu söyleyen Arınç, "Sayın Erdoğan'ın Filistin'in haklı davasına ve masum Filistin halkına nasıl sahip çıktığının, bu konuyu politik olmaktan ziyade bir inanç meselesi olarak kabul ettiğinin kırk yıldır şahidiyim" sözlerini kullandı.

"BUNDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

Akşener'in bir süreden bu yana muhalefet yapmak için kullandığı sözler nedeniyle rahatsızlık duyduğunu kaydeden Arınç, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in bir süredir muhalefet yapmak adına Sayın Cumhurbaşkanı için kullandığı istihza dolu ifadeleri kaygılı bir şekilde takip ediyor ve bundan rahatsızlık duyuyordum" ifadelerini kullandı.

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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler - Haberler
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