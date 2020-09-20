Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddiaları Yılmaz ailesine yakın olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır" dedi.

20.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:55

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddiaları, Yılmaz ailesine yakınlığı ile bilinen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ailesine yakın olan Abdurrahim Albayrak, "Mesut Yılmaz öldü" haberleri sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır." dedi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

ESKİ ANAP GENEL BAŞKANI DA YALANLADI

Yılmaz ailesine yakın olan bir diğer isim eski ANAP Genel Başkanı ve milletvekili Nesrin Nas, Mesut Yılmaz'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanladı. Haberleri "Umut falan kesilmedi" sözleriyle yalanlayan Nas, "Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

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