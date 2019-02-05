Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Yerel seçimlerden sonra kurulacağı iddia edilen yeni parti iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bu iddialardan biri de Ahmet Davutoğlu'na başbakanlığı döneminde danışmanlık yapan Etyen Mahçupyan'dan geldi. TV5'te Ahu Özyurt'un sunduğu 'Yüz Yüze' isimli programa konuk olan Mahçupyan, AKP içindeki bazı kesimlerin, parti içindeki liyakat dışı uygulamalardan, atamalardan, çeşitli devlet ihalelerinin veriliş tarzından memnun olmadığını söyledi.

Mahçupyan, kendisine yöneltilen, "Yeni bir siyasi oluşum var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"BEKA SÖYLEMİNİN DOĞRU OLMADIĞINI AKP'LİLER DE BİLİYOR"

"Bu arayışlar şu anda var ve olmaması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği herkes tarafından görülüyor. İyi yönetemediği için kaybetme ihtimali olan iktidar, alanı daraltarak ancak bununla başa çıkabileceğinin farkında. Alanı daraltma yöntemi olarak da beka meselesini kullanıyor. Ama bu da gözüküyor. Bunun da gerçeklikle ilişkili olmadığını AKP'liler de biliyor."

"BU SEÇİMLERİN SONUCU BAZILARINI ÇOK İLGİLENDİRİYOR"

"Bu seçimlerin sonucu bazılarını çok ilgilendiriyor. Her partinin muhaliflerini ilgilendiriyor. Ama en büyük gerginlik AKP'de, muhafazakar tabanda. İyi bir örnek gördüler, ilk 10 senesi AKP'nin. Onu görmeselerdi belki aldatılabilirlerdi. Şimdi hem iyi bir örnek gördüler, hem iyi örneği biliyorlar. Şu anda olanla mukayese ediyorlar. Şu anda olanın ahlaki açıdan da önemli olduğunun farkındalar."