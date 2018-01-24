Eski Balıkesir Milletvekili Sıvalıoğlu'nun Vefatı

Eski Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sıvalıoğlu'nun ailesi ve yakınları ile TBMM İdare Amiri Salim Uslu, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Cemil Çiçek, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı Meclis çalışanları katıldı.

Sıvalıoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trabzon'da 1944 yılında doğan Sıvalıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bandırma SSK Hastanesinde Üroloji Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak çalışan Sıvalıoğlu, 20. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı.