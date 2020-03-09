Eski bakanlardan Şevket Kazan 86 yaşında hayatını kaybetti Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için yarın ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl kasım ayında Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etmişti.

Adalet ve Çalışma bakanlıkları yaptı

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Kaynak: AA