Eski bakanlar Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlandı

17.10.2019 15:45

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Ali Topuz ve Orhan Birgit, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

CHP'li eski turizm bakanlarından Orhan Birgit ve eski iskan bakanlarından Ali Topuz'un cenazeleri, sabah saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenen törenin ardından Üsküdar'daki Marmara Ünviersitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. İki isim için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazına katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin üst düzey yöneticileri, Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski siyasetçilerden Murat Karayalçın, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, işadamı Aydın Doğan gibi isimler yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ali Topuz ve Orhan Birgit için dua edilip helallik alındı. Daha sonra iki ismin naaşları tören mangası tarafından alınarak cenaze aracına götürüldü. Ali Topuz'un Çamlıca Mezarlığı'na, Orhan Birgit'in ise Sakzıağacı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA