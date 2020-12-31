Eski Bakan Fikri Sağlar'ın açıklamaları tepki çekti: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var
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Eski Bakan Fikri Sağlar'ın açıklamaları tepki çekti: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var

31.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:25

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Sağlar, başörtüsü üzerinden yaptığı değerlendirmede "Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" dedi.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Sağlar'ın kullandığı ifadeler tepki çekti.

"ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEĞİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR"

Konuşmasını başörtüsüne getiren Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer verdi.

Eski Bakan Fikri Sağlar'ın açıklamaları tepki çekti: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var

ÖMER ÇELİK: BARBARCA BİR NEFTER SÖYLEMİDİR BU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Sağlar'a tepki gösterdi. Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz..." dedi.

FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?

Fikri Sağlar, Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Önce Sosyal Demokrat Halkçı Partiyi, ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'ni 17, 18, 19 ve 20'nci dönemlerde İçel Milletvekili olarak temsil etti.

SHP'de çok genç yaşta genel sekreterlik yapan Sağlar, 49, 50, ve 52'nci Hükümetlerde Kültür Bakanlığı yaptı ve 50. Hükümet'te revizyon sonucu Kültür Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlığı'na getirildi. Sağlar, Susurluk kazasının ardından kurulan TBMM Susurluk Komisyonu'nda üyelik yaptı. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde CHP %8,71 oy alıp baraj altında kalınca milletvekilliği sona erdi.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu fakat seçilemedi. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25. dönemde tekrar Mersin milletvekili olarak meclise girdi. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Sağlar, Birgün gazetesinde köşe yazısı yazmaktadır.

Eski Bakan Fikri Sağlar'ın açıklamaları tepki çekti: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var
Haber Yorumları (5)
DENİZ: Hadi lan fırlama siz kim adalet kim ?
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TARİHÇİ: Hadi lan ordan sen adaletten ne anlarsın ki
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ADAM HAKLI: Tartışmaya bile gerek yok.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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