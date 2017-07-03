Eski Aziziye Belediye Başkanı Cengiz'e 6 Yıl 8 Ay Hapis

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir arsanın, "belediye başkanlığınca sahte belge düzenlenerek Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlamak üzere satışının sağlandığı" iddiasına ilişkin 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz'in de yer aldığı 21 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Fatih Cengiz'in de bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Duruşmada, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.



Söz sözleri sorulan Fatih Cengiz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:



"2010 yılında açık ihale usulüyle ihale gerçekleştirdik. İhale müfettiş denetimlerinden de geçti. Savcılık, ihale komisyonu ve fiyat tespit komisyonu üyelerinin beraatini talep ediyor. Bu demek oluyor ki ihalede bir usulsüzlük yok. Türkiye'de bir arsa satışından dolayı bir belediyenin yargılandığı emsal bir dava yoktur. FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği iddialarını da kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim ya da artırım yaptığı sanıklardan Fatih Cengiz, Hadi Zaimoğlu'na FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 4 yıl 2 ay, "ihaleye fesat karıştırmak"tan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 6 yıl 8 ay, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Mustafa Alkan'a 4 yıl 2 ay, Mehmet Suiçmez, Aydın Durdu, Cafer Akdemir, Mehmet Keskin, Sefer Karabacak, Murat Erdoğan, Hurşit Vural, İbrahim Kağızmanlı, Abdulbaki Turğun, Yusuf Keskin, Faris Ulaşcan, Nimet Toğa, Haluk Urvasızoğlu, Mehmet Salim, Haluk Eyyüpoğlu, Mahmut Bölükbaşı ve Ömer Ekrek'e 6 yıl 3 ay, Mustafa Yıldız'a da 8 yıl 9 ay hapis verdi.



Diğer sanıklar Şenol Kaba, Cihat Aktaş, Yaşar Çiplak, Hüseyin Polat, Hasan Sezai Aydoğan, İsmail Hakkı Akgün, Erdoğan Yalçın, Barbaros Özer, Bülent Yıldırım, Şamil Baki Çalık'ın beraatine hükmeden heyet, yargılama sırasında hayatını kaybeden Alaaddin Öksüz'ün davasının düşmesine karar verdi.



Firari sanıklar Ömer Çerkez, Hüseyin Avcı, Sadrettin Demircan ve Mehmet Tahir Tekin'in dosyası ise ayrılarak haklarındaki yakalama kararının sürmesi kararlaştırıldı.



Heyet, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis verilen tutuklu sanık Nimet Toğa'nın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmedildi.



Aziziye ilçesindeki bir gayrimenkulün, "Aziziye Belediye Başkanlığınca sahte belge düzenlenerek 4 Mayıs 2011'de FETÖ/PDY'ye finans sağlamak üzere satıldığı" iddiaları üzerine, dönemin Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz ve eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Şenol Kaba'nın da yer aldığı 36 sanık hakkında dava açılmıştı.