Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak

Prof. Dr. Osman Can, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıkları içinde olan Ali Babacan'ın yeni oluşumunda yer almayacağını açıkladı. AK Parti eski milletvekili de olan Can, "Bugün gelinen noktada, yeni siyasi partinin kuruluş aşamasında ortaya çıkan farklı parametreler nedeniyle yer alamayacağım anlaşıldı" ifadelerini kullandı. "11 AYLIK SÜREÇ İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPTIM" Prof. Dr. Can, Babacan'ın kuracağı partide 11 ay boyunca çalışmalar yaptığını belirtti ve yeni partinin ülkeye yararlı olmasını dilediğini kaydetti. Can'ın yayınladığı basın açıklaması şöyle: "Kamuoyuna yansıdığı üzere, Sayın Ali Babacan öncülüğünde kırılması planlanan yeni siyasi parti hareketi için davet edilmiştim. Yaptığım görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde demokratik ve özgür bir Türkiye umudu, bu umudun gerçekleşmesi için olmazsa olmaz anahtar kavramlara sahip çıkılması ve teşkilatlanmanın buna uygun yapılması kaydıyla, harekette yer almayı kabul ettim. Prof. Dr. Osman Can Yaklaşık 11 aylık süreç içerisinde çeşitli çalışmalar yaptım, bilgi ve fikir paylaşımlarında bulundum. Konularında uzman, yenilikçi, ortak umudu ve ilkeleri paylaşan dostlarımı önerdim. "FARKLI PARAMETRELER NEDENİYLE PARTİDE YER ALMAYACAĞIM" Ancak bugün gelinen noktada, yeni siyasi partinin kuruluş aşamasında ortaya çıkan farklı parametreler nedeniyle yer alamayacağım anlaşıldı. Anahtar kavramları katılımcılık, çoğulculuk, yerel demokrasi, yetki ve iktidar dağılımı, denge ve denetim, hukukun üstünlüğü, etik ve insan hakları olan bir Türkiye için yola çıkan her siyasi hareketin kuruluş hazırlıklarından tüzüğüne, teşkilatlanmasından iç ilişkilerine kadar bu kavramlar ekseninde yapılanmış olmasının önemine olan inancım devam etmektedir. Yeni kurulacak partinin ülkemizin huzuru ve demokratik geleceği için yararlı olması dileklerimle kamuoyuna saygı ile duyurulur." OSMAN CAN KİMDİR? Prof. Dr. Osman Can 2002 – 2010 yılları arasında Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü yaptı. 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davasının raportörüydü. 2012 yılında AK Parti MKYK'sına girdi. 2014 yılında Türkiye'yi Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nda temsil etti. Can 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti'nin 25. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti. Haberin Videosu: Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak