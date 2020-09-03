Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan için cenaze töreni düzenlendi.

Pehlivan'ın ailesi, İncek Mezarlığı'nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende taziyeleri kabul etti.

Pehlivan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İncek Kabristanı'nda defnedildi.

Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in yanı sıra Mücahit Pehlivan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve bazı vatandaşlar da katıldı.

Pehlivan, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu yapmıştı

Ankara'da 20 Haziran 1963'te doğan Pehlivan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, ihtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını ise ortopedi dalında Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde tamamladı.

22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, daha sonra partisi DSP'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren Pehlivan, AK Parti'ye katılmıştı.

Pehlivan, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu da yapmıştı.

İyi derecede İngilizce ve Macarca, orta düzeyde İtalyanca ve Rusça bilen Mücahit Pehlivan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA