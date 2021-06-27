Eşiyle tartıştı, kendini tüfekle vurdu (2)
YAŞAMINI YİTİRDİ Antalya'nın Kepez ilçesinde eşiyle tartışıp kendini tüfekle omzundan vuran Şükrü Fidan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'nın Kepez ilçesinde eşiyle tartışıp kendini tüfekle omzundan vuran Şükrü Fidan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şükrü Fidan'ın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şükrü Fidan'ın, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Eşya Yardım Birimi'nde taşıma görevlisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin