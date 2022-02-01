Eşiyle tartışınca evi yaktı; çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Ahmet Kayadelen, eşi Pınar Kayadelen ile tartışınca evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, durumu haber alıp gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Cumartesi günü apartmana taşınan Ahmet ve Pınar Kayadelen çifti arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavisinin ardından Pınar ile eşi Ahmet Kayadelen polis merkezine götürüldü.