Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemiş

Gaziantep'te yasak aşk cinayetine kurban giden Mesut Oğultekin'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. S.Ö.'nün Mesut Oğultekin'den kurtulmak için eşi A.Ö.'yü cinayeti işlemesi için yönlendirdiği aktarılan iddianamede, H.Ö. ile A.Ö.'nün Oğultekin'in başını taşla ezdikten sonra ölmesini beklediği belirtildi.

Gaziantep'te 11 Şubat'ta çıktığı evine bir daha geri dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Mesut Oğultekin'in cansız bedeni 16 Şubat günü Geneyik Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bulunmuştu. Kafası taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edilen Oğultekin'in ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetin yasak aşktan dolayı işlendiğini ortaya çıkarmıştı. Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişki yaşadığı belirlenirken, kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğü saptanmıştı. JASAT'ın Oğultekin'in cesedinin bulunduğu yerde kendisine ait cep telefonu sinyalini tespit etmesi üzerine A.Ö. suçunu itiraf ederek, Oğultekin'i eşi ile yaşadığı ilişkiden dolayı öldürdüğünü anlatmıştı.

İddianame hazırlandı

Oğultekin'in ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıklar A.Ö., H.Ö. ile tutuksuz sanıklar A.Ç., K.A., O.E. ve S.Ö. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme, öldürmeye yardım etme ve öldürmeye azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

S.Ö. Mesut'tan kurtulmak için eşini onu öldürmesi için azmettirmiş

Oğultekin ile S.Ö arasında uzunca bir süreden bu yana ilişki bulunduğu aktarılan iddianamede, bu durumu A.Ö. ile H.Ö.'nün öğrendiğini ve konuyla ilgili S.Ö.'yü uyardığı paylaşıldı. S.Ö.'nün bu ilişkiyi sonlandırmayı istemesine rağmen Oğultekin'de kendisiyle ilgili bulunan özel fotoğrafların kullanılması baskısıyla ilişkiyi sürdürmek zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, "Sorunu çözemeyen S.Ö.'nün Mesut'tan kurtulmak için eşi olan A.Ö.'yü onu öldürmesi hususunda azmettirdiği, belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut'un bu üç şüphelinin bulunduğu köye çalışma için geldiği, bu sebeple A.Ö. ve H.Ö. ile de tanışıklığının olduğu, Mesut'u uygun bir zaman ve yerde öldürmek kararını veren A.Ö. ve H.Ö.'nün birlikte plan yaparak araçlarıyla ıssız bir yere götürmeyi düşündükleri, Mesut'un A.Ö.'nün bulunduğu araca rahat ve çekinmeden binmesini temin etmek için A.Ö'nün iş arkadaşları olan O.E., K.A. ve A.Ç.'den yardım istediği belirlenmiştir" denildi.

Ağabey ve kardeş birlikte hareket ederek Mesut'u öldürüyor

A.Ö'nün iş yerinde çalışan arkadaşları O.E., K.A. ve A.Ç.'nin cinayete yardım ettiği anlatılan iddianamede, "A.Ö.'nün kullandığı araç ile içerisinde H.Ö. ve ölen Mesut'un olduğu halde ıssız bir yer olan Geneyik Mahallesi'ne doğru gittikleri, Mesut'u zorla yoldan görünmeyecek bir alana kadar götürdükleri, A.Ö.'nün eşi ile arasındaki ilişkiden kaynaklı öleni bir süre darp ettiği, bir süre ölene eziyet ettikten sonra A.Ö. tarafından orada yerde bulunan bir taş kullanılarak ölen Mesut'un kafasına şiddetle vurulmak suretiyle kafatası kırığı oluşacak şekilde orada öldürüldüğü, A.Ö.'nün savcılık beyanında ağabeyini arayarak kendisine 'ben namusumu temizledim' dediğini beyan ettiği, H.Ö.'nün kardeşi A.Ö'yü suçtan ve cezadan kurtarmak amacıyla anlatımlarında eylemi tek başına gerçekleştirdiğini söylediği ancak fiili durumun böyle olmadığı her iki şüphelinin birlikte hareket ederek olay yerine öleni birlikte götürdükleri ve iştirak halinde öldürdükleri tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Başını taşla ezdikten sonra başında ölmesini beklemişler!

Eziyet ve darp eylemlerinden sonra ağabey H.Ö. ile kardeş A.Ö.'nün olay yerinde Mesut'un ölmesini de soğukkanlılıkla bekleyip ölüm gerçekleştikten sonra oradan ayrıldıklarına yer verilen iddianamede, elde edilen bulguların kişi ölmeden önce gördüğü eziyetle bağlantılı olduğu belirtildi. Ayrıca Mesut'un kafatasında ve çenesinde olan büyük kırıkların kişinin canavarca hisle öldürüldüğüne dair delil teşkil ettiği aktarılan iddianamede toplanan deliller çerçevesinde şüphelilerin üzerlerine atılı bulunan suçları işlediklerine dair yeterli kanı ve şüphe elde edildiği vurgulandı.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı