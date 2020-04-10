Eşiyle birlikte korona virüsünü yenen turizmci yaşananları anlattı
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Galip Gür, İstanbul, Bodrum, Gür

Eşiyle birlikte korona virüsünü yenen turizmci yaşananları anlattı

Eşiyle birlikte korona virüsünü yenen turizmci yaşananları anlattı Bodrum'da yaşayan turizmci Galip Gür ve eşi Meral Gür yakalandıkları Korona virüsünü (Kovid-19) yenerek normal yaşantılarına geri dönüş yaptı.

10.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:28
Eşiyle birlikte korona virüsünü yenen turizmci yaşananları anlattı

Eşiyle birlikte korona virüsünü yenen turizmci yaşananları anlattı

MUĞLA - Bodrum'da yaşayan turizmci Galip Gür ve eşi Meral Gür yakalandıkları Korona virüsünü (Kovid-19) yenerek normal yaşantılarına geri dönüş yaptı. Bodrum'daki evlerinde karantina süreci geçiren çift yaşadıklarını anlattı.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, 56 yaşındaki turizmci Galip Gür ve eşi Meral Gür, İstanbul'dan döndükten sonra Korona virüsüne (Kovid-19) yakalandı. 15 Mart'ta İstanbul dönüş yapan çift evde 5 gün garantinada kaldıklarını, izole olduklarını ama yineden yüksek ateşlerinin düşmediğini ve çok zor günler yaşadıklarını anlattı. İki çocukları olan Gür ailesi yoğun tedavi sürecinin ardından Korona virüsü (kovid-19) yendikten sonra taburcu oldu. Evlerinde karantinaya alınan çift geçirdikleri zor günleri anlattı.

Yaşadığı zor süreci anlatan Galip Gür "Eşim ve ben İstanbul yolculuğumuzdan sonra Bodrum'a dönüşümüzde 2 gün sonra ateşlendik. 5 gün boyunca evde kendimizi izole ettik. Günlerce ateşimizin düşmesini bekledik. Maalesef ateşimiz düşmeyince, bizde Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye başvurduk. Hastanede yapılan Kan testleri ve Akciğer tomografisinden sonra eşim ve bende Korona virüs bulguları olduğu söylendi. Bizi hem izole edilmiş bir odaya aldılar. 8 gün süren bir tedavi süreci başlamış oldu. Tedavi süreci boyunca hemşireler ve doktorlar inanılmaz bir gayret gösterdiler. Morolimizi yüksek tutmamız için ellerinden geleni yaptı sağlık personelleri. Tedavi sürecimiz boyunca hemşireler ve doktorlar insanüstü bir çaba gösterdiler. Tedavimiz antibiyotiklerle sürdü. Çok farklı senatomlar yaşadık. Bazen kendimizi çok iyi hissettik bazen ise çok kötü hissettik. Bulantı, kusma, isal ve kabus görme gibi. 6'ıncı günden sonra iyileşmeye başladık. Bizim solunum sıkıntımız olmadı. Solunum sıkıntımız olur diye çok korktuk. Sonuçta ölümcül bir hastalık. Solunum sıkıntımız olmayınca moralimiz yüksek tutmamızı sağladı. Eşimle beraber aynı odada olmamız bizim için büyük bir şans oldu. Eşimle bir birimize çok destek olduk. Vücudunuz bu virüsle savaşıyor bu durumda moralinizi ve psikolojinizi yüksek tutmanız lazım. 6'ıncı günde ateşimiz 36, 37 derecede kalmaya başlayınca 48 saat boyunca, yapılan testlerde negatif olunca bizde taburcu olduk. Şimdi evimizdeyiz ve kendimizi karantinaya aldık. Görüyoruz evde çok sıkılanlar bundan bunalanlar oluyor. Ben evimde 6 ay kalmaya razıyım. O hastalığı yaşayıp hastanede kalmak yerine 6 ay evde kalmak cennete kalmak gibi geliyor. Lütfen size kurallara uyun evinizde kalın. Çünkü bu çok ciddi bir olay. İnsanlarla temas etmediğiniz sürece evimizde kaldığımız sürece bu beladan kurtula biliriz" dedi.

Eşiyle birlikte korona virüsünü yenen turizmci yaşananları anlattı

Kaynak: İHA

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