Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
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Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü

Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da Özkan Güçlü (40), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde kayınpederi Ahmet Meral (65) ile yeğeni Burhan Koyuncu'yu (32) tüfekle vurarak öldürdü.

ANKARA'da Özkan Güçlü (40), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde kayınpederi Ahmet Meral (65) ile yeğeni Burhan Koyuncu'yu (32) tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Olay, dün öğle saatlerinde, Haymana ilçesi Yurtbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Haymana Belediyesi'nde işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Özkan Güçlü, bir süre önce kendisini terk edip baba evine giden eşi Derya Güçlü ile barışmak için yanına gitti. Ahmet Meral, damadı Özkan Güçlü'ye kızı Derya'yı ikna etmek için biraz zaman vermesini istedi. Bu sırada eve gelen Ahmet Meral'in yeğeni Burhan Koyuncu araya girince önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Kavganın ardından eve giden Özkan Güçlü, kendisine ait pompalı tüfeği alarak geri döndü, kayınpederi Ahmet Meral ile onun Burhan Koyuncu'ya ateş etti. Yaralanan Meral ve Koyuncu, çağrılan ambulansla önce Haymana Devlet Hastanesine, ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fakat Meral ile Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan ve akşam saatlerinde jandarmaya teslim olan Özkan Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.'ARALARINDA SIKINTI VARDI'Yurtbeyli Mahallesi Muhtarı Fikret Başak, "Özkan'ın hanımıyla arasında sıkıntıları vardı. Hanımı evi terk edip babasının evine gidiyor. Özkan'da bayramda hanımıyla barışmak için kayınpederinin evine gidiyor. Kayınpederi 'sen biraz bekle ben hanımının gönlünü yapıp göndereceğim' diyor. Daha sonra kayınpederinin yeğeni geliyor. Aralarında tartışma çıkıyor ve arbede yaşanıyor. Özkan evine gidip pompalı tüfeği alıp geliyor ve ikisini de ateş ediyor. Ahmet Meral ve Burhan Koyuncu yaralı olarak önce Haymana'ya sonra da Ankara'ya sevk ediliyor ve hastanede de hayatlarını kaybediyorlar" dedi.

Olay sonrası jandarma köyde önlem aldı. Meral ile Koyuncu'nun cenazelerinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından mahallede toprağa verileceği belirtildi.


Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü
Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederi ile onun yeğenini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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