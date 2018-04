Esire Termal Turizm Merkezi'nde Bakım, Onarım Çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezi'nde bulunan 8 apart odada bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Termal tesislerdeki 8 apart odada 10 gün süren fayans döşeme ve boya çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,"Termal tesislerimize tedavi amaçlı gelen hastalarımıza daha temiz, sağlıklı ve modern imkanlar sunmak için apart odalarda periyodik olarak bakım onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Tesislerde şu an doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat mineralleri içeren 51 derece sıcaklıktaki şifalı sıcaklarımız Romatizmal hastalıklarda, deri hastalıklarında, kas ve eklem ağrılarında, çeşitli kadın hastalıklarında ve içme kürleriyle de; böbrek taşı, mide-barsak sistemi, karaciğer safra kesesi hastalıklarında etkili olmasının yanında sedef hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA