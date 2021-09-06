Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı
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Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ece Üner ile Susma programında eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan ismindeki kişi, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Ece Üner'in açıkladığı sonuçlara göre 5 çocuğun da biyolojik babası Adnan Bey çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı. 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Bey, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı. Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.

ECE ÜNER SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tartışmada gerilim tekrar yükselirken Ece Üner'in iki tarafı sakinleştirmek için zorlandığı görüldü.

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Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı
Emre İliksiz
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