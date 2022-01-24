Eşinin sokak ortasında öldürdüğü Elif, son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Kamil Turan (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Elif Turan (38), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan komşuları, Elif Turan'ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Kamil Turan'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.