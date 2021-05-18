Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
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Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü

Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Kalebayır Mahallesinde meydana gelen kazada, kocasının kullandığı traktörü durdurmak isteyen Sultan Çakan canından oldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Kalebayır Mahallesinde meydana gelen kazada, kocasının kullandığı traktörü durdurmak isteyen Sultan Çakan canından oldu.

Kalebayır Mahallesinde İsmet Çakar (55), 16 EJC 56 plakalı traktörü ile köy meydanında bulunan malzemeleri traktörün arkasında bulunan aparata doldurarak yokuş aşağıda bulunan evine gitmek istedi. Vites değiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek evin bahçesine traktör hızla gitmeye başladı. Bu esnada bahçede bulunan eşi Sultan Çakan'ın (48) traktörü durdurmak için önüne geçtiği, ancak eşinin uyarılarına rağmen durdurmak için çaba sarfettiği sırada bahçedeki tellere takılarak yere düştüğü ve traktörün üzerinden geçtiği öğrenildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. 2 çocuk annesi Sultan Çakan'ın yakınları göz yaşlarına boğulurken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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