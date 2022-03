Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: "Bütün hayallerimi yıktı"

ADANA (İHA) - Adana'da müteahhit eşinin hırsızlıkla suçladığı Neslihan C., "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı. Beni darp etti ve ölümle tehdit etti. Ben de evden kaçarken müşterek olan eşyaları aldım ve ayrıldım. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı" dedi.

İddiaya göre 2 çocuk babası müteahhit Mehmet E. (41), geçen ocak ayında Neslihan C. (39) ile evlendi. 6 Şubat'ta ise Neslihan C., annesi Selma C. rahatsızlandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine getirdi. Ardından Mehmet E., eşine 'Senin annen korona virüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım' diye mesaj attı. Bunun üzerine genç kadın, "Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak 2 gün sonra Mehmet E., iddiaya göre eve alkollü gelip eşini darp etti. Genç kadın ise eşi hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet E., serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Neslihan C., bunun üzerine evlenirken Mehmet E. kendisine ait eşyaları sattığı için Mehmet E.'nin evindeki eşyaları alarak ayrıldı. Eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi olan Mehmet E. haberlere de çıktı.

"EVLENİRKEN KENDİSİ BÜTÜN EŞYALARIMI SATTI"

İddiaların odağındaki Neslihan C., İHA muhabirine konuştu. Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, evlenirken eşinin kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Komşularım da buna şahit olmuştur, polise şikayetçi olmuşumdur ancak korktuğum için hep şikayetimi geri çektim" diye konuştu.

"MÜŞTEREK EŞYALARI ALIP EVDEN AYRILDIM"

Eşinin kendisini darp ettiğini, polise gidip şikayetçi olduğunu anlatan genç kadın şunları söyledi:

"Annem gerçekten korona virüse yakalandı. Fakat kendisi hiçbir şekilde annemle ilgilenmedi. Annem bizde kalırken eve alkollü geldi ve yatak odamızda sabaha kadar alkol almaya devam etti. Sabahta anneme kahvaltı hazırlarken beni darp etti. Ben de şiddete artık dayanamadığım için polise haber verdim ve şikayetçi oldum. Bunun üzerine de kendisi benim eşyalarımı sattığı için ben de müşterek olan eşyaları aldım ve evden ayrıldım."

"HAYALLERİMLE OYNADI"

Mehmet E. hakkında uzaklaştırma kararı aldığını, bu karara rağmen geçen gece Mehmet E.'nin oturduğu siteye gelerek tehditler savurduğunu söyleyen Neslihan C., "Ben dolandırıcı değilim. Bu kendisinin üçüncü, benim ilk evliliğim. Ben hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı. Geçen gün gece saatlerinde de demir parmaklıkları aşıp oturduğum siteye geldi ve tehditler, küfürler savurdu. Uzaklaştırması olduğu halde ihlal ettiği için de gözaltına alındı. Kesinlikle dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisi beni mağdur edip hayallerimle oynadı" dedi.

Neslihan C., eşinin evlenirken aldığı borçların yazılı olduğu kağıdı bulduğunu da belirterek, "Beni 300-400 bin liralık dolandırıcılıkla suçluyor ama kendisinin borçlarının yazılı olduğu kağıdı buldum. Kendisi benim enişteme olan 300 lira borcunu bile ödeyememiş" ifadelerini kullandı.

